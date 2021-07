Luce Music Festival, al via il 16 luglio la festa musicale made in Puglia (Di venerdì 16 luglio 2021) Dal 16 luglio al 3 settembre, in alcuni dei luoghi caratteristici della Puglia, torna Luce Music Festival – Approdi Musicali, rassegna artistica giunta alla sua terza edizione. Dopo l’edizione del 2020 realizzata giocoforza in casa nella città dove è stato ideato, questa estate il Festival ritrova la sua dimensione itinerante originaria e attraversa la Puglia da nord a sud, per un viaggio Musicale e geografico senza nessun confine. Il Festival si apre nella ormai consueta cornice di Masseria Lama Balice a Bitonto. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 luglio 2021) Dal 16al 3 settembre, in alcuni dei luoghi caratteristici della, torna– Approdiali, rassegna artistica giunta alla sua terza edizione. Dopo l’edizione del 2020 realizzata giocoforza in casa nella città dove è stato ideato, questa estate ilritrova la sua dimensione itinerante originaria e attraversa lada nord a sud, per un viaggioale e geografico senza nessun confine. Ilsi apre nella ormai consueta cornice di Masseria Lama Balice a Bitonto. ...

Advertising

sstopyoucrying : @Harry_Styles “new music” il mio cuore sta battendo alla velocità della luce - AllternativeIT : 'Se Ci Fosse La Luce Sarebbe Bellissimo' by Blak Saagan #Italy @mapledeath #kakakidsrecords #psych #krautrock… - MENUETTOit : #Food e #Music: Luce e musica nella grotta - Nikina_music : E non è colpa mia Se tutta questa luce, luce, luce, non ti illumina più dentro casa mia... #Gazzelle #BattitiLive - EGBGlobal : RT @APOF: “Canzoni che sono ricami rischiarati da lampi di luce folgoranti, tessiture intime, arabeschi ipnotici ed attraenti.' #AnArchaea… -