Tifosi danesi: «Subite violenze dai tifosi inglesi» (Di giovedì 15 luglio 2021) La testimonianza dei tifosi danesi si aggiungono ai racconti che si sono diffusi dopo la finale di Euro 2020 Secondo quanto riportato da BT, ripreso anche dal Corriere dello Sport, anche i tifosi della Danimarca sono stati vittime della violenza dei supporters inglesi. La testata riporta la denuncia di alcuni spettatori danesi presenti a Wembley in occasione della semifinale di Euro 2020: sono ben 43 i tifosi che si sono uniti al coro di protesta e denuncia. Tra gli episodi più gravi, ci sarebbero gli insulti rivolti ad un bambino ...

Giovailguerrie1 : #RADIAZIONE sarebbe la cosa migliore visto che lo stesso atteggiamento #intimidatorio lo hanno avuto anche con i… - AnnaAntobetta : RT @NinaRicci_us: Insulti razzisti contro i propri calciatori, aggressioni contro tifosi danesi e italiani: ai tifosi inglesi non dovrebbe… - Zazzu1 : @SindroCass Allora riepiloghiamo: 1) fischiano l'inno delle squadre avversarie 2) il principino non premia I vincit… - fa60za : RT @NinaRicci_us: Insulti razzisti contro i propri calciatori, aggressioni contro tifosi danesi e italiani: ai tifosi inglesi non dovrebbe… - Nicola23453287 : RT @NinaRicci_us: Insulti razzisti contro i propri calciatori, aggressioni contro tifosi danesi e italiani: ai tifosi inglesi non dovrebbe… -