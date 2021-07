Raffaella Carrà, Madrid le dedica una piazza ed è polemica: “L’Italia perde ancora una volta l’occasione” (Di giovedì 15 luglio 2021) A più di una settimana dalla morte di Raffaella Carrà, in Italia si continua a parlare della possibilità di dedicarle uno degli studi televisivi in cui ha lavorato negli anni d’oro della sua carriera. Nel frattempo dalla Spagna arriva la notizia di un’iniziativa che avrà luogo nella città di Madrid. Qui infatti sarà intitolata una piazza alla showgirl. Madrid intitola una piazza a Raffaella Carrà: la notizia In queste ore sulla pagina Facebook che porta il nome di Raffaella Carrà ed è gestita dai ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 luglio 2021) A più di una settimana dalla morte di, in Italia si continua a parlare della possibilità dirle uno degli studi televisivi in cui ha lavorato negli anni d’oro della sua carriera. Nel frattempo dalla Spagna arriva la notizia di un’iniziativa che avrà luogo nella città di. Qui infatti sarà intitolata unaalla showgirl.intitola una: la notizia In queste ore sulla pagina Facebook che porta il nome died è gestita dai ...

