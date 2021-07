Flavio Insinna racconta di Adriana, colpo di fulmine per sempre con la concorrente di Affari Tuoi (Di giovedì 15 luglio 2021) A volte la realtà supera le storie d’amore dei film e Flavio Insinna e la sua Adriana ne sono l’esempio. E’ dal 2016 che Flavio Insinna e Adriana Riccio stanno insieme, si sono conosciuto durante Affari Tuoi, lei è una ex concorrente. Il conduttore di Rai 1 parla sempre poco della sua vita privata, solo in tv resta davanti alle telecamere, per il resto conduce una vita lontano dai riflettori. Il loro è stato un vero colpo di fulmine che poi si è trasformato in una meravigliosa storia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 15 luglio 2021) A volte la realtà supera le storie d’amore dei film ee la suane sono l’esempio. E’ dal 2016 cheRiccio stanno insieme, si sono conosciuto durante, lei è una ex. Il conduttore di Rai 1 parlapoco della sua vita privata, solo in tv resta davanti alle telecamere, per il resto conduce una vita lontano dai riflettori. Il loro è stato un verodiche poi si è trasformato in una meravigliosa storia ...

