TuttoMercatoWeb : Nuovi audio shock di Florentino Perez: 'Cristiano Ronaldo è un imbecille'. E attacca anche Mourinho - glooit : Serie A: Mourinho sfida Inter alla 16/a, torna a S.Siro a 34/a leggi su Gloo - VoceGiallorossa : ?? Serie A - La Roma inizia con la Fiorentina e chiude a Torino coi granata. Derby il 26 settembre e il 20 marzo, Mo… - TV7Benevento : Calcio: Serie A, Mourinho contro l'Inter alla 16esima giornata... - TuttoMercatoWeb : Inter, Marotta: 'Calhanoglu un'occasione, non uno sgarbo al Milan. Mourinho è una volpe' -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Mourinho

Stiamo lavorando pere la Roma, siamo tutti felici e motivati per l'arrivo del tecnico ma abbiamo molto lavoro da fare per migliorare la Roma e aver un buon risultato nel corso della ...Josésfiderà l'Inter, per la prima volta dopo il Triplete, il prossimo 5 dicembre nella 16/a giornata sulla panchina della Roma. Lo ha stabilito il sorteggio del calendario dellaA 2021 - ...Segui in diretta su FcInterNews.it tutte le fasi salienti della cerimonia di diramazione del massimo campionato. Premi F5 per aggiornare la pagina.Dopo il trionfo europeo della Nazionale la Serie A diventa ancora più interessante. Gli occhi di tutto il Mondo sono puntati sul nostro campionato che dalla ...