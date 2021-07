Festa Azzurri, il prefetto di Roma: “i festeggiamenti sul bus della Nazionale erano vietati” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Festa Azzurri, parla il prefetto di Roma Matteo Piantedosi, che amareggiato dice: “i festeggiamenti sul bus della Nazionale erano vietati” Il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, spiega al Corriere della Sera che i festeggiamenti degli Azzurri sul bus scoperto non erano stati autorizzati e la Figc non ha rispettato gli accordi. «Avevamo negato il permesso a festeggiare la vittoria dell’Italia agli Europei sull’autobus scoperto, ma i patti ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 14 luglio 2021), parla ildiMatteo Piantedosi, che amareggiato dice: “isul bus” Ildi, Matteo Piantedosi, spiega al CorriereSera che ideglisul bus scoperto nonstati autorizzati e la Figc non ha rispettato gli accordi. «Avevamo negato il permesso a festeggiare la vittoria dell’Italia agli Europei sull’autobus scoperto, ma i patti ...

