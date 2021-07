SKY – Napoli: Emerson Palmieri complicatissimo, si vira su un nuovo esterno mancino (Di martedì 13 luglio 2021) Calciomercato Napoli, si complica l’affare Emerson Palmieri. Secondo quanto riferisce Sky è davvero difficile per gli azzurri riuscire ad arrivare all’esterno italiano fresco campione d’Europa. Spalletti lo ha chiesto espressamente ad Aurelio De Laurentiis, ma la trattativa con il Chelsea è molto difficile. Anche perché il giocatore ha un solo anno di contratto e non è stato rinnovato, a queste condizioni non si può procedere ad un prestito. Napoli, quali sono i problemi per Emerson Palmieri? Secondo quanto riferisce Sky in questo momento il Chelsea continua a chiedere ... Leggi su napolipiu (Di martedì 13 luglio 2021) Calciomercato, si complica l’affare. Secondo quanto riferisce Sky è davvero difficile per gli azzurri riuscire ad arrivare all’italiano fresco campione d’Europa. Spalletti lo ha chiesto espressamente ad Aurelio De Laurentiis, ma la trattativa con il Chelsea è molto difficile. Anche perché il giocatore ha un solo anno di contratto e non è stato rinnovato, a queste condizioni non si può procedere ad un prestito., quali sono i problemi per? Secondo quanto riferisce Sky in questo momento il Chelsea continua a chiedere ...

Ultime Notizie dalla rete : SKY Napoli Napoli, Olivera del Getafe nuovo obiettivo per la fascia sinistra. Le news di mercato I contatti tra il Napoli e il club spagnolo sono in corso e costanti. La richiesta del Getafe è in una cifra compresa tra i 15 e i 18 milioni di euro ma le parti sono al lavoro per trovare una ...

Infortunio Lozano, il Napoli: "Risonanza magnetica negativa, farà visita neurologica" Sky Sport Napoli su Olivera, chi è il terzino con la passione per i tatuaggi – FOTO Mathias Olivera è finito sulle tracce del Napoli: chi è il terzino con la passione per i tatuaggi e dalla spiccata personalità.

Napoli, per la fascia sinistra l’obiettivo è Mathias Oliveira Nome nuovo per la fascia sinistra del Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport la società partenopea avrebbe messo nel mirino Mathias Oliveira, terzino uruguaiano classe ’97 in forza al Getafe. L ...

