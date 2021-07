L’Europeo che esalta Donnarumma e cancella Pickford

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 12 luglio 2021) Va sempre a finire così. E da sempre.di calcio è quel torneo che toglie i portieri dai confini della porta e li erge a prìncipi della competizione. L’Italia ha conquistato la coppa giocando bene e all’attacco, benedicendo però le parate di Gianluigi. Quelle nei novanta minuti regolamentari che hanno agevolato il cammino sino alla semifinale (soprattutto contro l’Austria), quelle che hanno fermato i rigoristi avversari in semifinale e in finale. Miglior portiere del torneo e miglior giocatore della competizione. Era successo con Lev Yashin (1960), Evgenij Rudakov (1972), Ivo Viktor (1976) – premi non ufficiali – e Peter Schmeichel ...