Reggio Calabria, il cordoglio del Sindaco Falcomatà per la scomparsa dell'imprenditore Cesare Diano (Di domenica 11 luglio 2021) Reggio Calabria, il primo Cittadino: "per anni punto di riferimento per il mondo imprenditoriale reggino, pilastro per la crescita socioeconomica del nostro territorio" "La nostra Città Metropolitana perde un grande imprenditore, un capitano d'industria che ha rappresentato per lungo tempo uno dei pilastri del mondo imprenditoriale reggino e non solo. Ci uniamo al dolore della famiglia e di quanti hanno avuto l'onore di conoscere l'imprenditore Cesare Diano, storico presidente di Confindustria a livello provinciale e regionale, scomparso in queste ore". E' quanto scrive il Sindaco metropolitano di ...

