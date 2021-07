Happy Birthday Achille Lauro! Un DocuMovie come regalo per i fan (Di domenica 11 luglio 2021) Achille Lauro e la sorpresa ai suoi fan, in occasione del suo compleanno è uscito su Youtube il DocuMovie di Latte+ Il cantante Achille Lauro pseudonimo di Lauro De Marinis, oggi compie 31 anni e tra i tanti regali e auguri che sta ricevendo e scartando da diverse ore, ha scelto di sorprende i suoi follower, ormai sui social è seguitissimo da un esercito, da ogni generazione. Una super sorpresa esclusivamente per i suoi fan, che da anni lo seguono e amano i suoi brani. E’ riuscito con le sue performance ad essere sempre più seguito e apprezzato attraverso il suo genere musicale. Un genere tra il rock’n’roll e il rapper, ma infondo i suoi ... Leggi su 361magazine (Di domenica 11 luglio 2021)Lauro e la sorpresa ai suoi fan, in occasione del suo compleanno è uscito su Youtube ildi Latte+ Il cantanteLauro pseudonimo di Lauro De Marinis, oggi compie 31 anni e tra i tanti regali e auguri che sta ricevendo e scartando da diverse ore, ha scelto di sorprende i suoi follower, ormai sui social è seguitissimo da un esercito, da ogni generazione. Una super sorpresa esclusivamente per i suoi fan, che da anni lo seguono e amano i suoi brani. E’ riuscito con le sue performance ad essere sempre più seguito e apprezzato attraverso il suo genere musicale. Un genere tra il rock’n’roll e il rapper, ma infondo i suoi ...

