Covid | le ultime notizie di oggi dall’Italia e dal mondo

Covid ultime notizie oggi – Sale il livello d'allerta in Europa per la variante Delta, che in diversi Paesi sta causando una nuova impennata dei contagi. In Italia per ora la situazione si mantiene sotto controllo, grazie anche al progredire della campagna vaccinale: circa un terzo della popolazione ha completato il ciclo qui i dati aggiornati in tempo reale. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, sabato 10 luglio 2021, aggiornate in tempo reale.

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime Europei, no ai maxischermi. L'infettivologo: 'I rischi si spostano a casa. Tifo sì ma con le mascherine' Nelle ultime settimane c'è stato un incremento di casi del 10% in Europa e in Africa del 33%. Non possiamo pensare solo a casa nostra. Il virus circola, più contagi ci sono e più si formano le ...

Covid Francia, 4.580 contagi e 18 morti in 24 ore Casi in crescita, il totale dall'inizio della pandemia è di 5.803.687 contagiati Continuano a crescere i contagi da Covid in Francia. Secondo i dati di Santé publique France, infatti, nelle ultime 24 ore si sono registrati 4.580 casi in più (portando il totale dei casi dall'inizio della pandemia a 5.803.687) e 18 ...

Coronavirus ultime notizie. Rezza, «si valutano misure più rigide per arrivi da Spagna e Portogallo» Il Sole 24 ORE La variante Delta arriva in città I casi positivi tornano a rialzarsi La scorsa settimana non era ancora stata riscontrata, ma i tamponi inviati al laboratorio di Careggi per la ricerca della variante Delta hanno mostrato che questa mutazione del Covid ha fatto ingresso ...

La variante Delta è arrivata anche a Reggio La direttrice sanitaria dell’Ausl Natalini: "Non abbiamo ancora dati precisi ma dovremmo essere vicini a quel 26% che è il dato nazionale" ...

