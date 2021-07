Antonella Clerici | età | carriera | dieta | compagno | figli

(Di sabato 10 luglio 2021)è una famosa ed affermata presenza televisiva, attiva sopratutto nell’ambito della conduzione di programmi come The Voice Senior, riproposto su Rai 1. Ladisi è sviluppata attraverso programmi di grande successo come La prova del cuoco oltre a svariate edizioni del Festival di Sanremo., chi èè nata 6 dicembre del 1963 a Legnano, esordisce nell’ambito televisivo sopratutto come annunciatrice e presenza televisiva nel corso degli anni 80, dapprima nelle reti ...

Manca pochissimo! A partire da questa sera, Sabato 10 Luglio, andrà nuovamente in onda The Voice Senior. Dopo l'incredibile successo dei mesi scorsi,ritornerà nuovamente in onda con le repliche del suo straordinario programma. Non vedete l'ora, vero? Avete ragione, nemmeno noi! In attesa, però, di poter assistere nuovamente a ...... AMADEUS, Beppe BERGOMI, Nicola BERTI, Enrico BERTOLINO, Andrea BOCELLI, Stefano BOERI, Roberto BONINSEGNA, Paolo BONOLIS, Alessandro CATTELAN, Claudio CECCHETTO,, Fabio DE LUIGI, ...Il progetto Interspac, l'azionariato popolare guidato dal prof. Carlo Cottarelli, potrebbe presto accogliere un ospite illustre. Parliamo dell'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti. La conferma arr ...Sarà Antonella Clerici a guidare la nuova edizione di "The Voice Senior". Scopriamo quanto guadagnerà la conduttrice per il programma di Rai1.