Gemona centro di riabilitazione cardiologica

"20 milioni di euro in assestamento di bilancio da investire nei presidi ospedalieri del Friuli Venezia Giulia di cui una parte dedicata al territorio gemonese che, con i finanziamenti regionali e del Pnrr, potrà contare complessivamente sulle due fonti di copertura su circa una decina di milioni". Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, con delega alla Salute, Riccardo Riccardi oggi durante la riunione voluta per fare il punto sulla ripartenza e sulla riorganizzazione del presidio ospedaliero di Gemona del Friuli assieme agli amministratori del territorio e accompagnato dall'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli con il direttore generale ...

Notizie dalla Giunta Gemona del Friuli, 8 lug - "Venti milioni di euro in assestamento ... delle strutture esistenti con particolare attenzione alla riabilitazione cardiologica, al centro della riforma, la cui attuazione ...

