L'annuncio di Stellantis: "La gigafactory sarà costruita in Italia, a Termoli" (Di giovedì 8 luglio 2021) Stellantis ha deciso di costruire in Italia la sua terza gigafactory europea, ma contrariamente a quanto sollecitato dai sindacati Italiani e dagli locali piemontesi la mega-fabbrica delle batterie per auto elettriche non sarà a Mirafiori, bensì a Termoli. Lo ha annunciato l'amministratore delegato del gruppo, Carlos Tavares, oggi, giovedì 8 luglio 2021, durante l'EvDay 2021, l'atteso evento organizzato da Stellantis per illustrare i propri piani di elettrificazione. L'azienda nata quest'anno dalla fusione tra Fca e Psa investirà oltre 30 miliardi di euro entro il 2025

