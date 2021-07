Sterling: “Siamo stati pazienti, prestazione eccezionale. Ora un po’ di festa, poi testa all’Italia” (Di giovedì 8 luglio 2021) Raheem Sterling, attaccante dell’Inghilterra, ha parlato così a ITV Sport dopo la vittoria contro la Danimarca: “È stata una prestazione eccezionale. È la prima volta che subiamo gol, ma poi Siamo riusciti a reagire nel modo migliore. Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma Siamo stati pazienti. Ora festeggeremo un po’, poi penseremo subito all’Italia”. Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 luglio 2021) Raheem, attaccante dell’Inghilterra, ha parlato così a ITV Sport dopo la vittoria contro la Danimarca: “È stata una. È la prima volta che subiamo gol, ma poiriusciti a reagire nel modo migliore. Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma. Ora festeggeremo un po’, poi penseremo subito”. Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

