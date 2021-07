Mario Balotelli è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Adana Demispor (Di mercoledì 7 luglio 2021) . L’ex attaccante del Monza ha firmato un contratto triennale con il club turco, neo promosso nella massima serie. L’annuncio è stato fatto dal Demispor sui suoi canali social, con un video. “Oggi è avvenuto un trasferimento che scriverà il suo nome nella storia della nostra Adana Demirspor con lettere d’oro. Mario Balotelli ha firmato un contratto ufficiale di 3 anni con la nostra squadra. Super Mario ora segnerà gol per la maglia blu”. Ailemize Ho? Geldin! S U P E R M A R I O B A L O T E L L I #?kiDeli #Balotelli pic.twitter.com/UtQTJPKuH0 — Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 7, 2021 L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 luglio 2021) . L’ex attaccante del Monza ha firmato un contratto triennale con il club turco, neo promosso nella massima serie. L’annuncio è stato fatto dalsui suoi canali social, con un video. “Oggi è avvenuto un trasferimento che scriverà il suo nome nella storia della nostra Adana Demirspor con lettere d’oro.ha firmato un contratto ufficiale di 3 anni con la nostra squadra. Superora segnerà gol per la maglia blu”. Ailemize Ho? Geldin! S U P E R M A R I O B A L O T E L L I #?kiDeli #pic.twitter.com/UtQTJPKuH0 — Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 7, 2021 L'articolo ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Mario #Balotelli ha firmato con l'#AdanaDemirspor in Turchia - SkyTG24 : Mario Balotelli disoccupato a 30 anni, dopo il Monza nessuna offerta - Bjkitaliano : Ufficiale. Mario Balotelli finalmente in Turchia. Adana Demir ?? Benvenuto Super Mario, veramente Finally sei qua… - calciomercatoit : +++ UFFICIALE - Mario #Balotelli è un nuovo giocatore dell'#AdanaDemirspor ???? +++ ??#CMITmercato - giulio_galli : RT @Eurosport_IT: ?? Nuova avventura per Mario Balotelli: l'attaccante riparte dall'Adana Demirspor ?????? #CalcioMercato | #Balotelli | #Ada… -