I Maneskin al primo posto della Top 50 Global di Spotify

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 7 luglio 2021) I, gli artisti italiani più ascoltati al mondo sucon oltre 34 milioni di ascoltatori nell’ultimo mese, raggiungono l’ennesimo strabiliante record storico conquistando la prima posizioneTop 50Chart dicon il brano “Beggin”, oltre ad avere altri due brani nella classifica mondiale: “I WANNA BE YOUR SLAVE” in posizione #8, certificato disco di platino in Italia, e “ZITTI E BUONI” #37 (già triplo disco di platino). I brani fanno parte del nuovo album “Teatro d’Ira – Vol. I”, uscito il 19 marzo, certificato disco di platino e che ad oggi conta più di 400 milioni di ...