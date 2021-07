Concorso per il Sud, la ministra Dadone a Open: «Il diavolo è nei dettagli del bando, non nella norma. I giovani chiedono solo stabilità e opportunità» (Di mercoledì 7 luglio 2021) «Tocca constatare che chi ha voluto far credere che si potesse fare bene, velocemente e senza alcuna criticità, in termini di impatto generazionale, ha dovuto presto ricredersi». A parlare a Open, a proposito del flop del Concorso per il Sud, è la ministra per le politiche giovanili Fabiana Dadone che, nel precedente governo (che ha voluto fortemente questo Concorso), è stata a capo del ministero per la Pubblica amministrazione. Dadone non le manda di certo a dire: «Il diavolo sta nei dettagli del bando, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 luglio 2021) «Tocca constatare che chi ha voluto far credere che si potesse fare bene, velocemente e senza alcuna criticità, in termini di impatto generazionale, ha dovuto presto ricredersi». A parlare a, a proposito del flop delper il Sud, è laper le politicheli Fabianache, nel precedente governo (che ha voluto fortemente questo), è stata a capo del ministero per la Pubblica amzione.non le manda di certo a dire: «Ilsta neidel, ...

