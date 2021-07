Raffaella Carrà | i look più iconici dell’artista | dagli anni ’60 a ieri

Advertising

albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - SeafoamNote : RT @rtl1025: ?? Il riscaldamento prepartita da #Wembley a ritmo di Raffaella Carrà ?? Raffaella sarà la 23esima giocatrice in campo stasera… - xdontstartnowx : RT @rtl1025: ?? Il riscaldamento prepartita da #Wembley a ritmo di Raffaella Carrà ?? Raffaella sarà la 23esima giocatrice in campo stasera… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

In onore di, l'Italia ha effettuato il riscaldamento prima della semifinale di Euro2020 contro la Spagna sulle note di 'A far l'amore comincia tu'. Su esplicita richiesta, presentata alla vigilia ...La morte diha scosso profondamente non solo il mondo dello spettacolo, ma l'Italia intera. Da anni protagonista indiscussa della televisione italiana,aveva deciso di non ...