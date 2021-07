Ponte Sublicio | 49enne minaccia suicidio ma viene salvato da Carabinieri

(Di martedì 6 luglio 2021) Roma – Momenti di apprensione questa notte alle 2.30 circa sua Roma, quando un romano di 49 anni è salito sul parapettondo di suicidarsi gettandosi nelle acque del Tevere. Sul posto sono intervenuti idel Nucleo Radiomobile e i colleghi della stazione di Porta Portese allertati da alcuni passanti. Dopo una trattativa con l’uomo isono riusciti a metterlo in sicurezza. Il, risultato un soggetto affetto da problemi psichiatrici, è stato preso in carico dal 118 e trasportato all’ospedale San Camillo.

