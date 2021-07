La Peugeot svela il prototipo dell'hypercar 9X8 per Le Mans 2022 (Di martedì 6 luglio 2021) La Peugeot 9X8 è la nuova vettura con la quale nel 2022 la casa francese affronterà il campionato mondiale endurance (Wec) nella classe regina Le Mans hypercar (Lmh). Dopo aver mostrato alcune ... Leggi su gazzetta (Di martedì 6 luglio 2021) La9X8 è la nuova vettura con la quale nella casa francese affronterà il campionato mondiale endurance (Wec) nella classe regina Le(Lmh). Dopo aver mostrato alcune ...

Advertising

Filo2385Filippo : RT @Gazzetta_it: La Peugeot svela il prototipo dell’hypercar 9X8 per la 24 Ore di Le Mans 2022 - 1TraVeLA : RT @Gazzetta_it: La Peugeot svela il prototipo dell’hypercar 9X8 per la 24 Ore di Le Mans 2022 - Gazzetta_it : La Peugeot svela il prototipo dell’hypercar 9X8 per la 24 Ore di Le Mans 2022 - VikyBorgomeo : #PEUGEOT svela la Hypercar 9X8 che debutterà nel 2022 nel Championnat du Monde d’Endurance FIA (WEC) -