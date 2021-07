Covid, Speranza: “Contagi risalgono nonostante le vaccinazioni” (Di martedì 6 luglio 2021) “Dobbiamo essere consapevoli che la pandemia non è finita. Lo testimoniano i numeri di altri Paesi europei e del mondo che vedono i Contagi salire nonostante l’alto tasso di vaccinazione”. E’ quanto ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto con un videomessaggio all’incontro ‘Battere il cancro è possibile. L’opportunità per l’Italia ‘, organizzato a Roma dalla rivista ‘Fortune’. Il ministro invita, quindi, alla “massima attenzione, massima cautela, massima prudenza”. E a “continuare questo lavoro imponente, che è l’arma più importante che abbiamo per chiudere questa stagione così difficile, che è la nostra campagna ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 luglio 2021) “Dobbiamo essere consapevoli che la pandemia non è finita. Lo testimoniano i numeri di altri Paesi europei e del mondo che vedono isalirel’alto tasso di vaccinazione”. E’ quanto ha detto il ministro della Salute, Roberto, intervenuto con un videomessaggio all’incontro ‘Battere il cancro è possibile. L’opportunità per l’Italia ‘, organizzato a Roma dalla rivista ‘Fortune’. Il ministro invita, quindi, alla “massima attenzione, massima cautela, massima prudenza”. E a “continuare questo lavoro imponente, che è l’arma più importante che abbiamo per chiudere questa stagione così difficile, che è la nostra campagna ...

