"Con la variante Delta contagi fino a 100mila". L'allarme del Regno Unito (Di martedì 6 luglio 2021) Il governo britannico è pronto a sfidare la prospettiva di arrivare a 100.000 contagi al giorno di Covid alimentati dalla nuova variante Delta dopo il ‘liberi tutti’ generalizzato preannunciato a partire dal 19 luglio, convinto che la riapertura non sia comunque più differibile e che la diffusione di massa dei vaccini nel Regno possa rappresentare “un muro di protezione” per limitare il numero di ricoveri e di morti. Lo ha detto il ministro della Sanità, Sajid Javid, ribadendo la stima di Boris Johnson secondo cui i casi potranno salire a 50.000 già entro il 19 e aggiungendo che potranno toccare poi per fine estate quota ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 luglio 2021) Il governo britannico è pronto a sfidare la prospettiva di arrivare a 100.000al giorno di Covid alimentati dalla nuovadopo il ‘liberi tutti’ generalizzato preannunciato a partire dal 19 luglio, convinto che la riapertura non sia comunque più differibile e che la diffusione di massa dei vaccini nelpossa rappresentare “un muro di protezione” per limitare il numero di ricoveri e di morti. Lo ha detto il ministro della Sanità, Sajid Javid, ribadendo la stima di Boris Johnson secondo cui i casi potranno salire a 50.000 già entro il 19 e aggiungendo che potranno toccare poi per fine estate quota ...

Advertising

repubblica : Israele alle prese con la variante Delta: salgono i contagi e cala l'efficacia del vaccino Pfizer - SkyTG24 : Vaccini Covid, Israele: Pfizer il 30% meno efficace con variante Delta - MediasetTgcom24 : Vaccini, Israele: Pfizer il 30% meno efficace con variante Delta #variantedelta - arcanodavvero : RT @Miti_Vigliero: La variante Delta prende il largo, la curva torna a salire in Europa: dove (e come) aumentano i contagi Non solo Uk. Da… - a42nno : RT @HuffPostItalia: 'Con la variante Delta contagi fino a 100mila'. L'allarme del Regno Unito -