Violenze sui detenuti, Piarulli (M5s): «Si puniscano i responsabili, ma si faccia di più per sicurezza e reinserimento» (Di lunedì 5 luglio 2021) «I fatti che emergono dall’inchiesta sulle Violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere non hanno giustificazione. La pena deve rispettare sempre i principi costituzionali, la violenza gratuita contro i soggetti vulnerabili è inaccettabile e va punita severamente». Così la senatrice Angela Anna Bruna Piarulli, del Movimento cinque stelle, componente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama, commentando quanto accaduto nella casa di reclusione campana, balzato all’evidenza dell’opinione pubblica a seguito della diffusione di immagini molto dure che documentano in maniera inequivocabile ciò che vi è recentemente avvenuto. «La circostanza è ... Leggi su forzearmatenews (Di lunedì 5 luglio 2021) «I fatti che emergono dall’inchiesta sullenel carcere di Santa Maria Capua Vetere non hanno giustificazione. La pena deve rispettare sempre i principi costituzionali, la violenza gratuita contro i soggetti vulnerabili è inaccettabile e va punita severamente». Così la senatrice Angela Anna Bruna, del Movimento cinque stelle, componente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama, commentando quanto accaduto nella casa di reclusione campana, balzato all’evidenza dell’opinione pubblica a seguito della diffusione di immagini molto dure che documentano in maniera inequivocabile ciò che vi è recentemente avvenuto. «La circostanza è ...

elio_vito : La politica è mediazione, la ricerca di un compromesso ed il Parlamento serve a questo. Ma non è possibile mediare… - eziomauro : Carceri. Errori e allarmi inascoltati Così Bonafede ignorò le violenze sui detenuti - fabiochiusi : Nessun titolo nemmeno oggi in prima pagina per le violenze degli agenti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere sui giornali di destra. - angelo7milano : RT @forzearmatenews: Violenze sui #detenuti, Piarulli (#M5s): «Si puniscano i responsabili, ma si faccia di più per sicurezza e reinserimen… - elenaricci1491 : Violenze sui #detenuti, Piarulli (#M5s): «Si puniscano i responsabili, ma si faccia di più per sicurezza e reinseri… -