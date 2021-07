Raffaella Carrà è morta | Italia in lutto per la stella dello spettacolo Video Tuca tuca

(Di lunedì 5 luglio 2021) «E'ci ha lasciati. E' andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre». Con queste parole Sergio Iapino ha dato il triste annuncio della morte di, unendosi al dolore degli adorati nipoti Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti L'articolo proviene da Firenze Post.

francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - repubblica : ?? Morta a 78 anni Raffaella Carra' - RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - ConteRanaldo : RT @chetempochefa: Con tanta tristezza nel cuore annunciamo la scomparsa della grande Raffaella Carrà, che ci ha lasciato all’età di 78 ann… - Gioo_Gioo00 : RT @atarvssia: ci sono artisti di cui non riesci a immaginare una possibile scomparsa perché ti hanno accompagnato per tutta la vita, a pre… -

Showgirl, cantante, ballerina, attrice e conduttrice televisiva, artista di fama internazionale,si è spenta alle ore 16.20. L'annuncio di Sergio Iapino: 'È andata in un mondo ...Morta. 'ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre'. Con queste parole Sergio ...