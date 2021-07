Matteo Berrettini ai quarti di Wimbledon: l’anno d’oro del tennista romano (Di lunedì 5 luglio 2021) Nuovo importante traguardo, prosegue. (Clive Brunskill/Getty Images)Non ci sono solo le notti magiche degli azzurri guidati da Roberto Mancini e che hanno raggiunto la semifinale degli europei con uno score incredibile, 5 vittorie su 5, 11 gol fatti e due subiti. Ieri, abbiamo assistito all’impresa dell’Italbasket, che battendo la Serbia a Belgrado nella finale del torneo di qualificazione olimpica, tornerà a disputare le Olimpiadi dopo 17 anni. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Matteo Berrettini: avete mai visto la fidanzata Ajla Tomljanovic E poi c’è un campione del tennis che non si ferma più e che può ormai essere tranquillamente ... Leggi su ck12 (Di lunedì 5 luglio 2021) Nuovo importante traguardo, prosegue. (Clive Brunskill/Getty Images)Non ci sono solo le notti magiche degli azzurri guidati da Roberto Mancini e che hanno raggiunto la semifinale degli europei con uno score incredibile, 5 vittorie su 5, 11 gol fatti e due subiti. Ieri, abbiamo assistito all’impresa dell’Italbasket, che battendo la Serbia a Belgrado nella finale del torneo di qualificazione olimpica, tornerà a disputare le Olimpiadi dopo 17 anni. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>: avete mai visto la fidanzata Ajla Tomljanovic E poi c’è un campione del tennis che non si ferma più e che può ormai essere tranquillamente ...

ItaliaTeam_it : VOLA MATTEO VOLA! ???? Ilya Ivashka superato in tre set, @MattBerrettini è ai quarti di finale di #Wimbledon!… - SuperTennisTv : FANTASTICO Matteo! ?? Per la prima volta ai quarti di finale di #Wimbledon! #tennis #Berrettini @BMWItalia - ItaliaTeam_it : Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego fanno la storia! ?? Per la prima volta nell’Era Open due tennisti #ItaliaTeam ag… - Lukyluke311 : Grande Matteo #Berrettini ???? che vola ai quarti di finale a Wimbledon! Erano 23 anni che un tennista italiano non… - FCatarella13 : RT @ItaliaTeam_it: VOLA MATTEO VOLA! ???? Ilya Ivashka superato in tre set, @MattBerrettini è ai quarti di finale di #Wimbledon! #ItaliaTea… -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Berrettini Tennis: Wimbledon; Berrettini vola ai quarti Matteo Berrettini ha battuto in tre set (6 - 4, 6 - 3, 6 - 1) il bielorrusso Ivaska e arriva ai quarti di finale di Wimbledon. Erano 23 anni che un italiano non arrivava così avanti sull'erba ...

