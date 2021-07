Burioni chiede l' obbligo vaccinale | ' La variante Delta è pericolosa | non è più lo stesso Covid'

(Di domenica 4 luglio 2021) ANCONA - 'Se come pare laha un R0 tra 8 e 10 bisogna che la politica prenda seriamente e velocemente in considerazione l'per tutti o si rischia grosso. Il virus non è ...

Dunque vaccinare rapidamente quante più persone possibili: questa la mossa che potrebbe rivelarsi decisiva contro la pandemia secondo il virologo marchigiano Roberto, che invita a tenere alta ...... serve l'obbligo: l'allarme del virologo inquieta tutti Eppure c'è chiperfino la caduta ...li ha liquidati così: 'Irrecuperabili. Perché non cambiano lavoro? Sarebbe meglio per tutti'. ...ANCONA - «Se come pare la variante Delta ha un R0 tra 8 e 10 bisogna che la politica prenda seriamente e velocemente in considerazione l’obbligo vaccinale per tutti o si rischia ...Uno degli effetti collaterali della variante Delta è la riapertura del dibattito dell'obbligo vaccinale. A lanciare il sasso ...