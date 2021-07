La corsa del Covid rallenta ancora. Ma è la variante Delta ad accelerare. Altro calo dell’Rt: prima settimana senza ordinanze. L’indiana rilevata in 16 regioni con picchi del 70% (Di sabato 3 luglio 2021) Il primo venerdì senza ordinanze da parte del ministero della Salute ma sotto la lente d’ingrandimento c’è ancora il virus SarsCov-2. A preoccupare, da settimane, è la nuova variante Delta, o indiana. L’incidenza sul territorio italiano al 22 giugno era del 22,7 per cento, contro il 57,8 per cento della sequenza Alfa, la cosiddetta variante inglese. IL REPORT. È il risultato dell’indagine rapida condotta dall’Istituto Superiore di Sanità (leggi l’articolo) e ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla fondazione Bruno Kessler. Il primo dato che emerge è la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 3 luglio 2021) Il primo venerdìda parte del ministero della Salute ma sotto la lente d’ingrandimento c’èil virus SarsCov-2. A preoccupare, da settimane, è la nuova, o indiana. L’incidenza sul territorio italiano al 22 giugno era del 22,7 per cento, contro il 57,8 per cento della sequenza Alfa, la cosiddettainglese. IL REPORT. È il risultato dell’indagine rapida condotta dall’Istituto Superiore di Sanità (leggi l’articolo) e ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla fondazione Bruno Kessler. Il primo dato che emerge è la ...

