Quel "segno rosso", il dettaglio che può far trovare Denise (Di venerdì 2 luglio 2021) Le cicatrici possono rappresentare un tratto distintivo nel caso di persona scomparsa: Quelle di Denise Pipitone e Mauro Romano non possono essere sparite Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 luglio 2021) Le cicatrici possono rappresentare un tratto distintivo nel caso di persona scomparsa:le diPipitone e Mauro Romano non possono essere sparite

Quel " segno rosso ", il dettaglio che può far trovare Denise C'è un segno rosso, per esempio, sul volto di Denise , scomparsa il 1 settembre 2004 da Mazara del Vallo, in alcuni scatti della sua infanzia rubata agli abbracci di mamma Piera Maggio, si nota più ...

Quel "segno rosso", il dettaglio che può far trovare Denise il Giornale

Quel "segno rosso", il dettaglio che può far trovare Denise Le cicatrici possono rappresentare un tratto distintivo nel caso di persona scomparsa: quelle di Denise Pipitone e Mauro Romano non possono essere sparite ...

