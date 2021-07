Open Fiber, innovazione e rinnovabili al centro del primo report di sostenibilità (Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – Una strategia di sostenibilità basata sullo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, sull’efficientamento energetico e l’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili, sul capitale umano e sulla crescita delle persone. È quello che emerge dal primo report di sostenibilità di Open Fiber, il documento (verificato da società di revisione) che riassume l’approccio al business dell’azienda impegnata nella realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga interamente in fibra ottica. Qualità, trasparenza e sostenibilità degli ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – Una strategia dibasata sullo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, sull’efficientamento energetico e l’utilizzo di energia prodotta da fonti, sul capitale umano e sulla crescita delle persone. È quello che emerge daldidi, il documento (verificato da società di revisione) che riassume l’approccio al business dell’azienda impegnata nella realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga interamente in fibra ottica. Qualità, trasparenza edegli ...

