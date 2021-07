MotoGP, Fabio Quartararo: “Aver preso il posto di Valentino Rossi mi ha dato pressione, ora sento grande fiducia” (Di venerdì 2 luglio 2021) La MotoGP è in vacanza ed i piloti si stanno godendo cinque settimane di riposo assoluto. Chi, ovviamente, sta trascorrendo queste giornate estive nella maniera migliore, è sicuramente Fabio Quartararo, e non solo perchè si trova nella incantevole cornice di Saint-Tropez. Il leader della classifica generale, che vanta 34 punti di vantaggio sui più immediati inseguitori, racconta come ha trascorso questa prima parte del Mondiale di MotoGP 2021, vissuta con l’importante passaggio dal team Yamaha Petronas a quello Yamaha Factory. “Ad essere sincero, non ho avuto alcuna pressione dalla squadra all’inizio ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) Laè in vacanza ed i piloti si stanno godendo cinque settimane di riposo assoluto. Chi, ovviamente, sta trascorrendo queste giornate estive nella maniera migliore, è sicuramente, e non solo perchè si trova nella incantevole cornice di Saint-Tropez. Il leader della classifica generale, che vanta 34 punti di vantaggio sui più immediati inseguitori, racconta come ha trascorso questa prima parte del Mondiale di2021, vissuta con l’importante passaggio dal team Yamaha Petronas a quello Yamaha Factory. “Ad essere sincero, non ho avuto alcunadalla squadra all’inizio ...

