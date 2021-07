La provincia di Trento non vuole più catturare gli orsi problematici, ma abbatterli: è il Medioevo (Di venerdì 2 luglio 2021) La provincia di Trento approva una delibera di giunta, presentata dal presidente Fugatti, nella quale si dichiara che non verrà più catturato alcuno orso problematico, ma si passerà direttamente all’abbattimento. Tale delibera prevedrebbe questa evenienza, sembra con il beneplacito di Ispra, ma il documento non è ancora stato ufficializzato. Come sempre la strategia degli annunci per calmare allevatori e coltivatori è adottata ad arte dal presidente Fugatti. Arriva l’estate, nulla è stato fatto per prevenire gli eventi di orsi che predano qualche capo di bestiame, lasciato incustodito da pastori e allevatori e per calmare i propri elettori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Ladiapprova una delibera di giunta, presentata dal presidente Fugatti, nella quale si dichiara che non verrà più catturato alcuno orso problematico, ma si passerà direttamente all’abbattimento. Tale delibera prevedrebbe questa evenienza, sembra con il beneplacito di Ispra, ma il documento non è ancora stato ufficializzato. Come sempre la strategia degli annunci per calmare allevatori e coltivatori è adottata ad arte dal presidente Fugatti. Arriva l’estate, nulla è stato fatto per prevenire gli eventi diche predano qualche capo di bestiame, lasciato incustodito da pastori e allevatori e per calmare i propri elettori ...

