Europei 2021, Belgio-Italia stasera in onda: dove vederla in TV e in streaming (Di venerdì 2 luglio 2021) Si gioca stasera Belgio-Italia, valida per i quarti di finale degli Europei 2021: ecco dove vederla in TV e in streaming. Belgio-Italia è la partita in programma stasera alle 21:00, l'incontro nel calendario degli Europei 2021 vede gli azzurri impegnati nei quarti di finale contro una delle squadre più forti dell'intera competizione. Roberto Mancini ritrova in difesa Giorgio Chiellini, ripresosi dall'infortunio, il giocatore potrebbe essere schierato al centro della difesa ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 luglio 2021) Si gioca, valida per i quarti di finale degli: eccoin TV e inè la partita in programmaalle 21:00, l'incontro nel calendario deglivede gli azzurri impegnati nei quarti di finale contro una delle squadre più forti dell'intera competizione. Roberto Mancini ritrova in difesa Giorgio Chiellini, ripresosi dall'infortunio, il giocatore potrebbe essere schierato al centro della difesa ...

Advertising

SkySport : Verso i quarti di finale sulle note di 'Ma stasera' di @mengonimarco VIDEO #SkySport #SkyEuro2020 #EURO2020… - ilpost : «Caro Viktor Orbán, le leggi non dovrebbero mai fare distinzioni tra forme di amore» (Il giornale belga “De Standaa… - fattoquotidiano : Europei, il sottosegretario alla Salute Costa: “I tifosi inglesi sappiano che non entreranno allo stadio” - orsi_laura : RT @La7tv: #lariachetira Francesco #Vaia, Direttore Sanitario Spallanzani: 'Non si può tenere la finale degli Europei a Londra. I tifosi in… - SPattuglia : RT @MasterMMSport: ???? Finora, stando alle rilevazioni dello Studio Frasi, #Euro2020 produce meno ascolti rispetto a cinque anni fa. ?? N… -