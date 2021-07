Covid-19, in Italia aumento delle Varianti Delta e Kappa (Di venerdì 2 luglio 2021) In Italia aumentano i contagi legati alle mutazioni del Covid-19, a destare più preoccupazione è la crescita della variante Delta Nonostante il trend di decrescita dei contagi legati al Coviod-19 in Italia aumenta la diffusione delle Varianti Delta e Kappa, a sottolinearlo è l’Istituto superiore di sanità nel report redatto in sinergia con il ministero della Salute sui dati del monitoraggio relativi al periodo 21-27 giugno. “Sebbene in assoluto i nuovi casi di siano in diminuzione – scrive infatti l’Iss nella bozza del report -, la proporzione di ... Leggi su zon (Di venerdì 2 luglio 2021) Inaumentano i contagi legati alle mutazioni del-19, a destare più preoccupazione è la crescita della varianteNonostante il trend di decrescita dei contagi legati al Coviod-19 inaumenta la diffusione, a sottolinearlo è l’Istituto superiore di sanità nel report redatto in sinergia con il ministero della Salute sui dati del monitoraggio relativi al periodo 21-27 giugno. “Sebbene in assoluto i nuovi casi di siano in diminuzione – scrive infatti l’Iss nella bozza del report -, la proporzione di ...

