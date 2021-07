Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Serie B, Monza: in arrivo Valoti dalla Spal: Altra operazione con i ferraresi, dopo D'Alessandro… - lucasmingrino : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieC | #Modena, arriva #Pecini: sarà il capo scouting - DiMarzio : #Calciomercato #SerieC | #Modena, arriva #Pecini: sarà il capo scouting - cheTVfa : E inoltre: nuovi ingressi nel cast di #GangsOfLondon2, l’amatissima serie #GoodOmens rinnovata per una seconda stag… - sportli26181512 : Calciomercato Serie B, Frosinone: Haoudi firma fino al 2025: Il club giallazzurro ha ufficializzato l'italo-marocch… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie

Goal.com

MONZA - Dopo aver concluso per la conferma del portiere Di Gregorio , il Monza ha raggiunto l'intesa con la Spal prendendo Mattia Valoti (27): il trequartista firmerà un contratto quadriennale. Altra ...A centrocampo, invece, il Venezia valuta l'opzione Schiattarella , in uscita dal Benevento e molto richiesto inB . Tutti gli approfondimenti sull'edizione del Corriere dello Sport - StadioDopo l’annuncio ufficiale di Walter Novellino, alla guida della prima squadra, un altro tassello per la Juve Stabia che al centro sportivo RP Sport Center di Castello di Cisterna (NA), ...Non solo Lovato e Zaccagni, il Milan ha apprezzato anche il rendimento di un altro calciatore dell'Hellas Verona: si tratta di Barak.