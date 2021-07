Raggi è ottimista sulla ricomposizione del M5s

(Di giovedì 1 luglio 2021) Nonostante la scissione in atto nel Movimento 5 Stelle dopo le bordate di Grillo che ha di fatto detronizzato Conte dalla leadership, c'è ancora chi spera in una soluzione, di compromesso, che ...

Lo dice la sindaca di Roma Virginia, a margine della presentazione dei bus Atac, ad Ostiense.beh, è prevenuto, o altrimenti ha bisogno di una vista aX come Ultra Boy, perchè quella ... e dunque John Keating ('nulla sarebbe difficile per coloro che hanno la volontà') sarebbe, ...Nonostante la scissione in atto nel Movimento 5 Stelle dopo le bordate di Grillo che ha di fatto detronizzato Conte dalla leadership, c'è ancora chi spera in una soluzione, di compromesso, che riappac ...La presidente del II critica modi e tempi di gestione del patrimonio storico di Villa Ada: "Serve un cambio di rotta" ...