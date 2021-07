“Mi state dicendo che arriva la concorrenza?”: il figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione star del web (Di giovedì 1 luglio 2021) Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione svelano il sesso e il nome del secondo figlio, ma la vera star è il primogenito Domenico e la sua reazione. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, con un dolce annuncio pubblicato su Instagram, hanno svelato ai fans il sesso e il nome scelto per il secondo figlio che stanno aspettando. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 1 luglio 2021)svelano il sesso e il nome del secondo, ma la veraè il primogenito Domenico e la sua reazione., con un dolce annuncio pubblicato su Instagram, hanno svelato ai fans il sesso e il nome scelto per il secondoche stanno aspettando. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

mariserena : @filosophia10 Ci stanno dicendo coool cazzo che sndate6a dormire, state qui ad aspettare ciò che non vi diano - stitchdideddy : RT @sonoangii: quindi mi state dicendo che posso smettere di seguire tutti quei tizi e tutte quelle pagine di cui non sapevo nemmeno l’esis… - KaleidoMoon2 : @la_ci_bo_la_la Aaaa va bene, me lo state dicendo tutti, prossimamente lo finisco - V4R4N4 : quindi mi state dicendo che sono nata nel disability pride month? questa cosa mi ha tirato su - ehmamaeh : Ma quindi mi state dicendo che si legge ARKOMI e che per tutto questo tempo ho vissuto nella menzogna -