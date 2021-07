Lazio, Lulic lascia la squadra. Lotito: “Sua firma più famosa quel gol in Coppa... (Di giovedì 1 luglio 2021) Il presidente della Lazio Claudio Lotito ringrazia Senad Lulic, che da poco ha lasciato i biancocelesti Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 luglio 2021) Il presidente dellaClaudioringrazia Senad, che da poco hato i biancocelesti

Advertising

OfficialSSLazio : ?? Il Presidente Lotito: 'Lulic, dieci anni di amore per la Lazio' ?? - DiMarzio : #Lulic saluta i tifosi della #Lazio dopo 10 anni: la sua lettera - Jacop83 : #Lulic 71 non poteva che lasciare la Lazio l'1/7 - giggiross123 : RT @OfficialSSLazio: ?? Il Presidente Lotito: 'Lulic, dieci anni di amore per la Lazio' ?? - zazoomblog : Lotito saluta Lulic: “Dieci anni splendidi insieme. Amore profondo per la Lazio” - #Lotito #saluta #Lulic: #“Dieci -