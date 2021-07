Amici: Tommaso Stanzani tra i professionisti? (Di giovedì 1 luglio 2021) Tommaso Stanzani, anche per il ballerino bolognese si parla di un “posto” nel corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi? Così dopo Giulia Stabile, anche l’ex allievo di Alessandra Celentano potrebbe entrare tra i ballerini professionisti? Le indiscrezioni ce ne sono tante ed ora il ballerino, che ha una storia con Tommaso Zorzi, ha fatto chiarezza. Tommaso Stanzani nel corpo di ballo di Amici di Maria Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 1 luglio 2021), anche per il ballerino bolognese si parla di un “posto” nel corpo di ballo didi Maria De Filippi? Così dopo Giulia Stabile, anche l’ex allievo di Alessandra Celentano potrebbe entrare tra i ballerini? Le indiscrezioni ce ne sono tante ed ora il ballerino, che ha una storia conZorzi, ha fatto chiarezza.nel corpo di ballo didi Maria Articolo completo: dal blog SoloDonna

