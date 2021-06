Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2021 ore 08:45 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Viabilità DEL 30 GIUGNO 2021 ORE 08:20 FT BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD, CODE PER DIFFICOLTA’ DI IMMSSIONE ALLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO. QUI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E ARDEATINA. SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA PONTINA E PIU AVANTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ENTRATA DAL RACCORDO ALLA TANGENGIALE EST SUL LITORALE RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA PER ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 giugno 2021)DEL 30 GIUGNOORE 08:20 FT BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONESUD, CODE PER DIFFICOLTA’ DI IMMSSIONE ALLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO. QUI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E ARDEATINA. SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LAFIUMICINO E LA PONTINA E PIU AVANTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ENTRATA DAL RACCORDO ALLA TANGENGIALE EST SUL LITORALE RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA PER ...

Anas: Pian d'Assino, riapre il tratto Scheggia - Gubbio Est e chiude il tratto successivo Gubbio Est - San Marco Le autovetture e i veicoli leggeri saranno deviati sulla viabilità secondaria con indicazioni sul ...5 tonnellate: il traffico pesante proveniente da SS318 Perugia - Ancona/Roma/Foligno in direzione ...

