Vancouver, caldo record in Canada fino a 50 gradi: decine di morti (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il Canada ha stabilito ieri un record di caldo estremo, per il terzo giorno consecutivo: 49,5 gradi sono stati registrati a Lytton, un villaggio a nordest di Vancouver, nel bel mezzo di un’ondata di calore che sarebbe all’origine di decine di morti improvvise segnalate negli ultimi giorni nella regione. “Alle 16:20 la stazione di Lytton ha battuto ancora una volta i record di temperatura giornalieri e storici”, ha twittato Environment and Climate Change Canada (Eccc), il dipartimento del governo canadese responsabile del coordinamento ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ilha stabilito ieri undiestremo, per il terzo giorno consecutivo: 49,5sono stati registrati a Lytton, un villaggio a nordest di, nel bel mezzo di un’ondata di calore che sarebbe all’origine didiimprovvise segnalate negli ultimi giorni nella regione. “Alle 16:20 la stazione di Lytton ha battuto ancora una volta idi temperatura giornalieri e storici”, ha twittato Environment and Climate Change(Eccc), il dipartimento del governo canadese responsabile del coordinamento ...

