Rimborso Cashback, come fare per ottenere il rimborso e quando arriva il bonifico: la data dei pagamenti (Di mercoledì 30 giugno 2021) A partire da stasera, 30 giugno 2021, scadrà il termine ultimo per ricevere il Cashback. Per usufruire del rimborso del 10% di quanto speso in precedenza con mezzi di pagamento tracciabili è necessario avere effettuato almeno 50 transazioni da gennaio 2021 ad oggi. In base a ogni periodo i rimborsi avverranno nel mese di luglio. quando avviene il rimborso Al momento, in base ai dati rilasciati dall'APP Io, sono sono più di 7,85 milioni gli utenti che, scaricando preventivamente l'applicazione, hanno effettuato transazioni valide. Tra questi ben 5,89 milioni di utenti sono riusciti a ...

