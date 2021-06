Rider trans, la battaglia di Milo (e tanti altri) per usare il proprio nome sulle app. “Per essere pro-Lgbt non basta un logo arcobaleno” (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Se sul lavoro non posso presentarmi e farmi accettare come uomo, non riuscirò mai a costruire la mia identità fino in fondo”. Milo ha 44 anni, vive alla periferia di Roma, fa il Rider ed è un uomo trans che da mesi lotta per un diritto banale: poter lavorare usando il proprio nome. Una campagna che ha già ottenuto risultati importanti, ma a cui manca ancora l’ultima vittoria. Prima di buttarsi nelle consegne a domicilio, Milo ha sempre lavorato nel mondo dei social e della comunicazione: ha scelto di cambiare vita a febbraio 2020, pochi giorni prima dell’arrivo del Covid, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Se sul lavoro non posso presentarmi e farmi accettare come uomo, non riuscirò mai a costruire la mia identità fino in fondo”.ha 44 anni, vive alla periferia di Roma, fa iled è un uomoche da mesi lotta per un diritto banale: poter lavorare usando il. Una campagna che ha già ottenuto risultati impor, ma a cui manca ancora l’ultima vittoria. Prima di buttarsi nelle consegne a domicilio,ha sempre lavorato nel mondo dei social e della comunicazione: ha scelto di cambiare vita a febbraio 2020, pochi giorni prima dell’arrivo del Covid, ...

