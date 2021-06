Covid: Spagna, 1.824 casi legati al cluster delle Baleari (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono già 1.824 i casi di coronavirus legati a un maxi - focolaio di contagi registrato alle isole Baleari tra giovani in gita di fine anno scolastico. Lo ha affermato in conferenza stampa la ministra ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono già 1.824 idi coronavirusa un maxi - focolaio di contagi registrato alle isoletra giovani in gita di fine anno scolastico. Lo ha affermato in conferenza stampa la ministra ...

