Beautiful anticipazioni americane, Thomas rapito e rinchiuso in gabbia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nelle puntate americane di Beautiful tiene ancora banco la vicenda della morte di Vinny Walker che a quanto pare nasconde un segreto che sarà scoperto da Thomas. Il Forrester riceverà un video (non è chiaro da chi) in cui si vede che il defunto si è volontariamente gettato sotto l'auto di Liam. Emergerà nel corso delle puntate un'agghiacciante verità che potrebbe scagionare Liam e suo padre, ma qualcuno impedirà a Thomas di fare una volta tanto la cosa giusta. Di chi si tratta? Ebbene la persona che tramerà alle spalle degli Spencer è Justin Barber spinto da un'ambizione smisurata e da un grande risentimento nei confronti ...

