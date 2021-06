Wimbledon 2021, Paire contro la ‘bolla’: “Ci mettono qui dentro mentre tutti sono a bere nei bar” (Di martedì 29 giugno 2021) Il tennista francese Benoit Paire continua a far parlare di sé per fattori esterni ai risultati anche a Wimbledon. Il transalpino, infatti, dopo il march perso con Sebastian Korda, si è scagliato contro le bolle anti-Covid create dal circuito Atp per rendere più sicuri i tornei in giro per il mondo: “Ci mettono all’interno di bolle mentre tutti sono nei bar a bere shottini. Nessuno qui fuori indossa una mascherina, ci sono spettatori che mi parlano a un centimetro e non hanno mascherine. Io queste regole non le capisco”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) Il tennista francese Benoitcontinua a far parlare di sé per fattori esterni ai risultati anche a. Il transalpino, infatti, dopo il march perso con Sebastian Korda, si è scagliatole bolle anti-Covid create dal circuito Atp per rendere più sicuri i tornei in giro per il mondo: “Ciall’interno di bollenei bar ashottini. Nessuno qui fuori indossa una mascherina, cispettatori che mi parlano a un centimetro e non hanno mascherine. Io queste regole non le capisco”. SportFace.

Advertising

Agenzia_Italia : Da Gore a Federer, Wimbledon una storia lunga 144 anni - sportface2016 : #Wimbledon 2021, nei campi esterni non si giocherà prima delle 18:00 - jobwithinternet : RT @Camillamariani4: Non rompete più il cazzo col grande reset e i piani per dominare il mondoohh, se ami il tuo carnefice è colpa tua, non… - sportface2016 : #Wimbledon 2021, il francese Benoit #Paire contro la 'bolla' - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #Wimbledon, ancora non è possibile iniziare il match di #Musetti -