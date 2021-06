Sorpreso mentre svaligia un’auto: fidanzati poliziotti, liberi dal servizio, lo arrestano (Di martedì 29 giugno 2021) Un cittadino marocchino di 31 anni Sorpreso a svaligiare è stato arresto da una coppia di poliziotti, fidanzati e liberi dal servizio in quel momento. I due agenti, uno in forza alla Questura di Modena e l’altra a Bergamo, hanno Sorpreso in via Rometta a Sassuolo lo straniero mentre rovistava all’interno di un veicolo, parcheggiato in strada. Il ladro per guadagnarsi la fuga ha opposto resistenza, innescando una colluttazione e provocando un trauma policontusivo a uno dei due operatori. In una tasca dei pantaloncini aveva 14 euro in monete da 2 euro e un ... Leggi su bergamonews (Di martedì 29 giugno 2021) Un cittadino marocchino di 31 annire è stato arresto da una coppia didalin quel momento. I due agenti, uno in forza alla Questura di Modena e l’altra a Bergamo, hannoin via Rometta a Sassuolo lo stranierorovistava all’interno di un veicolo, parcheggiato in strada. Il ladro per guadagnarsi la fuga ha opposto resistenza, innescando una colluttazione e provocando un trauma policontusivo a uno dei due operatori. In una tasca dei pantaloncini aveva 14 euro in monete da 2 euro e un ...

