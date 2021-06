Italia | Immobile | “Record di gol? Preferisco vincere Nessuna sfida con Lukaku”

(Di martedì 29 giugno 2021) Il conferenza stampa da Coverciano, l'attaccante dell', Ciro, ha parlato in vista dellacontro il Belgio, valevole per i quarti di finale di Euro 2020

A questa partita, almeno secondo, l'arriva con uno spirito diverso rispetto a quella degli ottavi di finale con l'Austria: 'Ora stiamo preparando la sfida con il Belgio con entusiasmo ...- Olanda, Getty images tutte le notizie di europeiLeggi i commenti Europei 2021: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "...“Chi scegliere tra Immobile e Lukaku? Non saprei, chiediamo a Inzaghi. Da parte mia meno male che non faccio il difensore”. Ciro Immobile, il bomber di Torre Annunziata e prima punta della Nazionale I ...L’attaccante della nazionale, scarpa d’oro, ha parlato in conferenza stampa della sfida che attende l’Italia contro il Belgio venerdì sera Ciro Immobile è carico. Lui da Scarpa d’Oro, assieme ad altri ...