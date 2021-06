FIFA 21 | Title Update 17 per PC disponibile dal 29 Giugno

Leggi su fifaultimateteam

(Di martedì 29 giugno 2021) EA Sports ha annunciato una nuova patch correttiva per il simulatore calcistico21. La patch in questione sarà rilasciata nella giornata di martedi 29sulle piattaforme PC e Steam. L’aggiornamento apporta alcune modifiche per risolve alcuni problemi riscontrati nella modalità21 Ultimate Team e nella modalità Pro Club. La patch in questione sarà rilasciata nei prossimi giorni anche per le piattaforme PlayStation 4 e Xbox One. Di seguito riportiamo il fix completo del17 divulgato dalla software house canadese.Ultimate Team Apportata la ...