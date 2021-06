Oggi è un altro giorno torna a settembre: i saluti di Serena Bortone (Di lunedì 28 giugno 2021) “Il meglio deve ancora venire”. Così Serena Bortone ha voluto salutare tutti i telespettatori di Oggi è un altro giorno dopo aver letto una lettera di ringraziamento nell’ultima puntata della trasmissione. (screenshot video)Oggi è un altro giorno termina la sua stagione con il boom di ascolti, registrando nell’ultima puntata, andata in onda su Rai 1 venerdì 25 giugno, quasi 2 milioni di telespettatori con il 16,5% di share. Adesso la trasmissione condotta da Serena Bortone va in vacanza, pronta però a ... Leggi su ck12 (Di lunedì 28 giugno 2021) “Il meglio deve ancora venire”. Cosìha voluto salutare tutti i telespettatori diè undopo aver letto una lettera di ringraziamento nell’ultima puntata della trasmissione. (screenshot video)è untermina la sua stagione con il boom di ascolti, registrando nell’ultima puntata, andata in onda su Rai 1 venerdì 25 giugno, quasi 2 milioni di telespettatori con il 16,5% di share. Adesso la trasmissione condotta dava in vacanza, pronta però a ...

